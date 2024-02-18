حماة الوطن يواصل مبادرة «مصنع لكل بيت» لتوفير مسلتزمات الزواج بأسعار مخفضة

يواصل حزب حماة الوطن، استكمال مبادرة «مصنع لكل بيت» والتي أطلقتها مؤخرا أمانة التجمع الأول بإشراف قطاع شرق القاهرة؛ لتدريب السيدات وتعليمهن صناعات وحرف بدعم من الحزب ليصبحن منتجات وقادرات على الإنتاج وفتح الطريق لهن لعرض منتجاتهم في معرض الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

اجتماع أمانة التجمع مع رئيس هيئة المعارض

وعقدت الأمانة اليوم، اجتماعا مع اللواء شريف المواردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، بحضور الدكتورة هالة كيرة رئيس قطاع شرق وياسر أبو العز الأمين العام للتجمع الأول، ونادر قطب أمين تنظيم التجمع الأول ومها رمضان أمين الصناعات المتوسطة؛ إذ جرى الاتفاق على حجز مساحات لعرض منتجات المبادرة بمعرض القاهره الدولي.

رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات قيادات حزب حُماه الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أ.ح أحمد العوضي نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية، واللواء صلاح المعداوي أمين عام القاهرة بحزب حُماة الوطن، والمهندس محمد جمال الدين مساعد الأمين العام وأمين تنظيم القاهرة، بهدف رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية؛ إذ يعتبر المعرض فرصة ذهبية لتوفير كل المنتجات اللازمة لتجهيز بيت الزوجية ومستلزمات الأسرة في مكان واحد، كما أنه يساعد الأسر المصرية في الوصول إلى السلع التي يحتاجونها بأفضل جودة وأقل الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.