«حماة الوطن» يشارك في مبادرة 100 مليون شجرة ببورسعيد

شاركت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس محمد سلامة، في المبادرة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة، إذ تعاونت أمانة الحزب بحي الزهور مع المبادرة في حملة تشجير وزراعة الأشجار بحي الزهور.

وقال الدكتور محمد الحفني، أمين أمانة حي الزهور، إنه جرى زرع بعض الأشجار بحديقة الطفل بحي الزهور ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة 100 مليون شجرة بمختلف محافظات مصر لزيادة مساحة الرئة الخضراء في المدن.

وأوضح «الحفني» في تصريح لـ الوطن، أن فعاليات الحملة جاءت في إطار خطة الحزب للتواصل مع الشارع البورسعيدي والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فيما عقدت أمانة الشؤون الرياضية بحزب حماة الوطن ببورسعيد اجتماعا تنظيميا برئاسة كابتن عمرو بهجت وبحضور الدكتور أسامة عويس أمين التنظيم بالمحافظة والمساعدين وأعضاء هيئة المكتب بالأمانة، وناقش الاجتماع خطة الأمانة خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن عدد من الملفات المهمة التي يتم التحضير لها وتم التأكيد على تنفيذ بعض الفعاليات ذات التأثير المباشر ووضع خطه عمل لها وآليات تنفيذ لها.