رمضان 2024.. روجينا تكشف كواليس مسلسل سر إلهي بصحبة ابنتها مريم (فيديو)

شاركت الفنانة روجينا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، فيديو لها بصحبة ابنتها مريم، وذلك من كواليس مسلسل سر إلهي المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشرت روجينا، الفيديو، وعلقت عليه: «كواليس مسلسل سر إلهي، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك.. مدد يا رب مدد بلا عدد، كله بإذنه».

أبطال مسلسل سر إلهي

ويشارك في مسلسل «سر إلهي» بجانب روجينا، عدد من نجوم الفن؛ أبرزهم: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.