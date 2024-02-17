روجينا تكشف بوسترات «سر إلهي»: غموض وتشويق وانتظار لمعرفة ماذا سيحدث

كشفت الفنانة روجينا، عن البوسترات المنفردة للنجوم المشاركين معها في بطولة مسلسل «سر إلهي»، المقرر عرضه خلال سباق رمضان من العام الجاري 2024، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلّقت «روجينا» على البوسترات قائلة: «بسم الله توكلنا على الله مسلسل سر إلهي، رمضان 2024، تأليف أمين جمال، وإخراج وتصوير رؤوف عبد العزيز، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، كله بإذنه».

ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل «سر إلهي»:

المسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف أمين جمال، وقد سيطرت حالة من الغموض والتشويق والإثارة على البوسترات، بعد أن ظهرت روجينا بمفردها في البرومو، وهي تلعب الشطرنج مع نفسها ودون منافس أمام المرآة، مرتدية بدلة باللون الأبيض وقلادة على هيئة ثعلب، وبدى عليها ملامح الشر والخبث، كأنها تدبر مكيدة لأحد الأشخاص، وسيطر اللون الأسود على الخلفية، لتسقط روجينا جميع الشطرنج الأسود ويتبقى فقط الأبيض، وبعدها تنظر نظرة شموخ بالفوز.

وظهر بالبرومو جرعة عالية من الإثارة والتشويق والغموض التي دائمًا ما يحرص على تقديمها المخرج رؤوف عبد العزيز للمشاهد، في ظل سؤال محير للجمهور: «ماذا سيحدث؟».

أبطال المسلسل:

مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.