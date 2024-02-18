40 متطوعا في الدقهلية يُشاركون في برنامج تدريبي لمكافحة مخاطر التدخين والإدمان

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تنظيم برنامج تدريبي وتوعوي لـ 40 متطوعًا جديدًا في مكتبة مصر العامة بالمنصورة، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية الوقاية من مخاطر التدخين والإدمان وعلاجهما.

تفاصيل البرنامج:

أوضح محافظ الدقهلية، في بيان، أن البرنامج يهدف إلى استمرار المبادرات الوقائية والعلاجية ضد مخاطر التدخين والإدمان في جميع مراكز المحافظة، حرصًا على صحة المواطنين، خاصة الشباب.

من ناحيتها، أشارت الدكتورة هبة البيلي، مدير إدارة شؤون المرأة بالمحافظ، أنّ البرنامج يتضمن تدريبات نظرية وعملية على مدار 3 أيام، ويقدمها متخصصون في مجال مكافحة الإدمان.

أضافت: «تشمل الأنشطة توزيع مطبوعات وبوسترات توعوية للمواطنين، وعقد محاضرات حول آثار التدخين والإدمان على الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية3.

الخط الساخن:

اختتمت بالإشارة إلى أنه جرى تخصيص الخط الساخن رقم 16023؛ لتلقي طلبات العلاج من الإدمان مجانًا وبسرية تامة.