رفضت دفع «بقشيش».. فتاة أمريكية تثير الجدل بعد تصفيف شعرها لمدة 7 ساعات

أثارت منشئة محتوى أمريكية تدعى جاستيس، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت أنها لم تقدم إكرامية أو «بقشيش» لمصفف شعرها بعد أن ضفرت خصلات شعرها لمدة 7 ساعات، ما تم وصفه بأنه أحدث مشاجرة حول التضخم في الولايات المتحدة.

قالت المرأة المقيمة في شيكاغو إن دفع أكثر من 350 دولارًا مقابل الخدمة لمدة 7 ساعات كان كافيًا بالفعل، لتفتح باب الانتقادات اللاذعة من خلال مقطع فيديو عبر «تيك توك»، حصد 5.5 مليون مشاهدة.

فتاة تثير الجدل بسبب عدم منح إكرامية لمصفف الشعر بعد 7 ساعات عمل

الفتاة أكدت أن تجربة تضفير الشعر التي استغرقت 7 ساعات، كانت الأكثر راحة بالنسبة لها، إلا أنها لم تشعر بالحاجة إلى إعطاء إكرامية، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تفعل بها ذلك.

وافق العديد من المشاهدين على منطقها، واصفين ثقافة «البقشيش» بأنها «مجنونة»، بينما هاجمها البعض الآخر، واصفين عدم منح مصفف شعرها إكرامية بعد أكثر من 7 ساعات من الخدمة هو أمر «مبتذل».

مصفف شعر عالمي تعليقا على تصرف الفتاة: سيتم حظرها

أندرسون، مصمم الشعر الشهير في سان دييجو، قال لموقع «HuffPost» أن هذا هو «أسوأ نوع من العملاء»، مؤكدا أن الفتاة سيتم حظرها بالتأكيد بعد موقفها هذا.

وأكد: «لم يتم تقدير العامل في صالون التجميل، ولكني أراهن أنها ستفعل ذلك في مطعم عندما تكون الفاتورة 400 دولار»، مختتما «سبع ساعات هي مدة طويلة للعمل على شعر شخص ما، لذلك كان عليها تقدير هذا الشخص الذي قام بتلك الخدمة لها».