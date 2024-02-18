رئيس «التعبئة والإحصاء» يستعرض دور الجهاز في مساعدة الدولة لرفع مستوى المعيشة

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعتبر المصدر الرسمي والرئيسي للبيانات والإحصاءات الرسمية في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية أو غيره من المجالات، موضحا أن هذه البيانات تساعد مؤسسات وأجهزة الدولة في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات.

بحث القوى العاملة

وأضاف «بركات» خلال مداخلته مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» أن الجهاز يقوم بالعديد من الأبحاث ومن أهم هذه الأبحاث الاقتصادية هو بحث القوى العاملة، حيث يعد المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل والتعطل وقياس مؤشرات سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا البحث يتم من خلاله قياس حجم قوة العمل في الدولة المصرية وقوة التشغيل ويتم الخروج بمستوى البطالة على مستوى الجمهورية ومختلف المناطق الجغرافية، مضيفا أن معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2023 انخفض إلى 6.9% مقارنة بـ 7.1% مقارنة بالربع السنوي السابق له.

بحث الدخل والإنفاق

وأوضح أن البحث الثاني الذي يحمل أهمية كبيرة هو بحث الدخل والإنفاق حيث يعد مصدر رئيسي لقياس بيانات مستوى معيشة الأسرة المصرية، ويوفر هذا البحث أيضا بيانات لقياس مستوى الفقر على مستوى الجمهورية.

وتابع أن الدولة تعتمد على بيانات الجهاز لرسم الخطط لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطن والأسرة المصرية، وكذلك لإطلاق برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.