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وكيل «القوى العاملة» بالنواب: نعمل على تشكيل صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:48 م | السبت 03 فبراير 2024
فلوس

فلوس

أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التنسيق مع وزارة القوى العاملة من أجل الوقوف على آخر التطورات الخاصة بتشكيل صندوق طوارئ ورعاية للعمالة غير المنتظمة، وذلك من أجل التصديق على القرار من قبل مجلس النواب.

القيادة السياسية تشعر بالمواطن البسيط وتحرص على دعمه

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن البسيط وتحرص على دعمه بشتى الطرق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والحروب في المنطقة العربية وخارجها، فضلا عن ضرورة استكمال المسيرة التي بدأها الرئيس السيسي للعمال، وخاصة المعنية بالعمالة غير المنتظمة للحفاظ على هذه الفئة، من خلال إنشاء صندوق إعانة للطوارئ لهم.

تحذير عاجل من اتحاد العمال بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

وفي سياق متصل، حذر محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، من استغلال المواطنين عن طريق تقديم روابط مزيفة للمواقع المشبوهة من أجل التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، المقدرة بـ1000 جنيه، مؤكدا انتظار مشروع القوى العاملة بشأن تشكيل صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف جبران، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بكافة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بأكمله، كما أن القيادة السياسية قادرة على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية في كافة ربوع الدولة المصرية. 

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