مصرع عامل في حادث تصادم بالجيزة

لقي عامل مصرعه خلال عبوره نهر الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بأنه أثناء سير سيارة ملاكي بسرعة جنونية يقودها تامر. ع، 50 سنة، وأثناء عبور عصام. م، 45 سنة، نهرالطريق، اصدمت به السيارة، ما أدى إلى وفاته.

وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.