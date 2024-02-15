تعيينات النيابة العامة.. بدء تلقي طلبات المتقدمين للوظائف السبت المقبل

تبدأ النيابة العامة، السبت المقبل، ولمدة 5 أيّام حتى يوم 22 من نفس الشهر، في تلقي ملفات الذكور الراغبين في التقديم لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل.

وكانت النيابة العامة، صرفت الملفات للراغبين في تقديم الطلبات من الذكور اعتبارًا من 3 من فبراير الجاري، وحتى 8 من نفس الشهر، كما بدأت في صرف ملفات الإناث اعتبارًا من يوم 10 فبراير الجاري، وحتى 15 من نفس الشهر.

مواعيد تلقي طلبات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة

وأشارت النيابة العامة إلى أنه سيجرى تلقي ملفات الذكور الراغبين في التقديم لوظيفة معاون نيابة، من خريجي دفعة 2023، اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى 22 فبراير، أمّا ملفات الإناث سيكون التقديم اعتبارًا من 28 من فبراير الجاري، وحتى 7 من مارس المقبل 2024، لافتة إلى أنه سيجرى تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

آلية تلقي طلبات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة دفعة 2023

وحددت النيابة العامة، الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة دفعة 2023، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك من خلال الموقع الخاص بها ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي، وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

شروط التعيين في وظيفة معاون نيابة 2023

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.

- لا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة.

- تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.