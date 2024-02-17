تجهيزات رمضان.. كيف نتعرف على علامات التمر الفاسد قبل الشراء؟

يهتم الناس، وبشكل خاص ربات البيوت، بتخزين الأطعمة لشهر رمضان الكريم، ويحظى كل من المكسرات والفواكه المجففة باهتمام كبير، ومن بين تجهيزات رمضان، يبرز السؤال الأهم: كيف نتعرف على علامات التمر الفاسد قبل الشراء؟

يوجد أكثر من علامة تدل على فساد التمور، نستعرضها للمواطنين قبل الشراء، بحسب موقع «naturaldelights» البريطاني.

تجهيزات رمضان طريقة معرفة التمر الفاسد قبل الشراء؟

ومن أجل تجهيزات رمضان، يمكن الإجابة عن سؤال: كيف نتعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء؟، من خلال العلامات التالية:

إذا كان الجزء الداخلي أسود أو منقطًا، فهذا يعني أنها متعفنة ومن المحتمل أن يتم تخزينها بشكل غير صحيح، سواء أثناء النقل أو في المنزل، وتدخل هذه العلامة في كيف تعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء؟، ضمن علامة التغيرات في اللون، لأن لون التمر الفاسد يتغير إلى اللون البني الداكن أو الأسود، أو رماديًا.

إذا كان الجزء الخارجي متشققًا ومتقشرًا والجزء الداخلي جاف للغاية، فمن المحتمل أن يكون التمور قد تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته، أو أن يصبح التمر لزجًا أو طريًا عند لمسه.

ظهور العفن، حتى تعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء افحص البقع سواء بيضاء أو رمادية أو خضراء على سطح التمر الفاسد.

وللإجابة أيضًا عن كيف تعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء؟، افحص وجود الحشرات، في حال فساد التمر قد تتجمع داخله الحشرات أو يرقات. تحقق أيضًا من وجود الرائحة الكريهة.

هل يمكن التخلص من التمر الفاسد؟

وبعد الإجابة عن كيف تعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء؟ إذا لم يتمكن العفن من التمر وبعد التحقق من أنه فاسد أم لا، يمكن الاستفادة من التمر مثل الموز، لا يزال بإمكانك استخدام هذا التمر للخبز عن طريق مزجه أو تقليله، لكنه قد لا يصنع أفضل الوجبات الخفيفة بمفرده في هذه المرحلة.

وفيما يلي بعض النصائح المفيدة لتخزين التمر حتى لا يتعفن:

- ابق التمر في وعاء محكم.

- خزنه في مكان بارد وجاف حتى يحافظ على التمور طازجة، لمدة تصل إلى 6 أشهر.

- إذا كنت تفضل إطالة مدة الصلاحية، قم بتبريده حتى 12 شهرًا أو تجميده.

- لإعادة التمور إلى درجة حرارة الغرفة من التبريد/ التجميد، أو لمساعدة التمور الأكثر جفافًا عن المفضلة، ما عليك سوى لفها في منشفة ورقية مبللة ووضعها في الميكروويف لمدة 5-10 ثوانٍ.