رسالة عاجلة من إمام عاشور لنجم الزمالك بعد إصابته بالرباط الصليبي

حرص إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على دعم زميله وقائد فريقه السابق، محمد عبدالشافي، لاعب الزمالك، بعد تأكد إصابته بالرباط الصليبي.

الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، خرج بخبر صادم لجماهير القلعة البيضاء، بعدما كشف أن الأشعة أثبتت إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي.

إمام عاشور يدعم محمد عبدالشافي بعد إصابته بالرباط الصليبي

إمام عاشور، كان له رد فعل سريع على إصابة زميله السابق بالقلعة البيضاء، حيث نشر صورته عبر خاصية «ستوري» على حسابه عبر موقع الصور الشهيرة انستجرام، معلقا: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، سلامتك يا كابتن».

ويحرص إمام عاشور على استمرار علاقته بزملائه في الزمالك، رغم انتقاله إلى الغريم التقليدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وآخرها دعمه لـ«عبد الشافي».

فحوصات جديدة لـ محمد عبدالشافي في الزمالك بعد إصابته بالرباط الصليبي

ومن المقرر أن يخضع محمد عبدالشافي لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد حجم الإصابة والبروتوكول المناسب من أجل العودة إلى الملاعب مجددا.