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الفنانة يسرا في «ليالي سعودية مصرية»: السينما حدوتة جميلة ملهاش آخر

كتب:

طارق صقر
08:40 م | الأحد 18 فبراير 2024
الفنانة يسرا

الفنانة يسرا

قالت الفنانة يسرا خلال حضورها حفل «ليالي سعودية مصرية»: «إحنا عندنا روابط قوية بيننا وبين السعودية على مدى التاريخ.. حتى أكتر ناس بيروحوا الحج هما المصريين، وفي محبة بينا وبين بعض ملهاش آخر.. ومتنساش إن السينما المصرية زمان أيام الفيديو مين كان بيشتريها؟ السعودية ودا كان مهم جدا جدا.. يعتي الترابط الفني والسياسي والثقافي دا مهم جدا».

أضافت خلال حديثها مع مع شاشة قناة «الحياة» أن السينما ضمير أمة ومرآة الواقع الذي نعيش فيه، مضيفة: «أنا لما كنت ادخل في مشكلة كنت اتفرج على فلام عشان اقدر افكر في مشكلتي بشكل مختلف.. فالسينما حدوتة جميلة ملهاش آخر».

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ أثناء لقائها به على الهواء مباشرة: «شرفت مصر وسعداء بوجودك وبوجود الأخوة السعوديين».

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