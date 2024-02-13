مفاجآت عن طفولة يسرا: والدي خطفني وحرمني من الدراسة

يفكر البعض أنه لا يوجد أسرار في حياة نجوم الفن، ودائمًا يظهرون أمام جمهورهم بصورة مثالية، ولكن يمر البعض بمشاكل عديدة في حياته، وهو ما كشفته الفنانة يسرا عن معيشتها لطفولة تعيسة فضلًا عن علاقتها المضطربة بأسرتها، ولكنها تحدت ذلك لتصل إلى هدفها، فضلًا عن حبها لوالدتها، وذلك خلال إحدى البرامج التليفزيونية.

طفولة يسرا

«محستش أبدًا بالحنان من والدي»، بهذه الكلمات بدأت الفنانة يسرا كلماتها عن طفولتها وأسرتها، وروت تفاصيل علاقتها بوالدها، مشيرة إلى أنها عاشت أصعب لحظات حياتها عندما اختطفها والدها، لتردد: «مكنتش سعيدة، كنت طفلة تعيسة»، إذ أنها لم تلق أمانًا، حتى ذهبت للإقامة مع خالتها لحمايتها.

وقالت عن علاقتها بوالدها: «مكانش بيني وبينه تفاهم، ومنعني من المدرسة، وذاكرت في البيت، ولما نجحت استغرب، بس دايمًا كان عندي تحدي وجوايا صوت بيقولي هتنجحي»، لكن أوضحت أن زوج خالتها كان رجلًا عظيمًا وشعرت معه بالحنان.

والدة يسرا نقطة حبها

«سنة ونص مش بشوف أمي، كل حاجة كانت صعبة عليا، لولا تربيتها ليا بقوة مكنتش عرفت أكمل الحياة»، مؤكدة أن حتى زوجها كان أحن عليها من أبيها: «جوز أمي اكتشفت حبي ليه، عند المقارنة بين الأب الحقيقي ومعاملته، بس كنت عاملته وحشة جدًا، وكنت أنا سبب طلاقهم هو وماما، وجريت عليه وطلبت منه السماح لما كبرت».

حلم الأمومة عند يسرا

أمنية كبيرة شغلت قلب يسرا، إذ أنها تمنيت أن تكون أمًا، وعبرت أنها كانت قد أنجبت طفلين في زواجها الأول، لكن الله لم يجعل لهما نصيبًا من الحياة: «لما أتجوزت خالد صالح سليم مكنتش دي خطتنا، وربنا مأردش والحمد لله بعد سنين طويلة أنا راضية والله».