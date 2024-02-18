عمرو أديب: حفل الليالي السعودية المصرية يعبر عن العلاقات الممتدة بين الشعبين

تقام حاليا أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»، بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وكذلك عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

عمرو أديب يقدم أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»

وقدم الحفلة الإعلامي عمرو أديب، إذ قال: «أنا ليا الشرف إني واقف على مسرح دار الأوبرا المصرية، لأنه أهم مبنى في الشرق الأوسط، ومبسوط كمان بتقديم الحفلة، والحفلة مش بس حدث فني، لا ليها أشياء تانية كتيرة».

وأضاف: «النهارده الفن يبقول كلمة عن هذه العلاقة الممتدة عبر السنين، وبرحب بالوزيرة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل شيخ، المجهود الرهيب اللي اتعمل للوصول لليلة دي النهارده شيء مبهر وعمل عظيم، بحيي هيئة الترفيه وبنش مارك، هسيبكم مع البرنس المطرب الكبير ماجد المهندس».