رمضان 2024.. حسن الرداد يطرح البوستر الدعائي لمسلسل محارب

طرح الفنان حسن الرداد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البوستر الدعائي لمسلسله الرمضاني محارب.

ونشر حسن الرداد، البوستر الدعائي معلقا: مسلسل محارب، رمضان 2024 إن شاء الله على قنوات المتحده، تأليف: محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، ويشارك معه عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.