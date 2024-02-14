حسن الرداد يمازح زوجته إيمي سمير غانم في عيد الحب: «مستني الهدية»

وجه الفنان حسن الرداد رسالة إلى زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بمناسبة عيد الحب، الذي يوافق اليوم 14 فبراير، وذلك خلال حديثه لـ«الوطن».

وقال حسن الرداد: «هابي فلانتين لشريكة عمري وحبيتي إيمي، يارب دائما تكوني بخير وسعيدة في حياتك، ويخلي ويبارك لينا في ابننا فادي»، ومازحها في نهاية رسالته «مستني الهدية بقا».

حسن الرداد مع إيمي في فعاليات مهرجان الأقصر

وحرص الفنان حسن الرداد على حضور فعاليات مهرجان الأقصر السينمائي بجانب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك بسبب تكريم الثنائي في تلك الدورة، ووجهت إيمي الشكر لكل من هنأها بالتكريم قائلة: «كل الناس بتهدي التكريم لحد، بس أنا ههدي التكريم لنفسي».

حسن الرداد ومسلسل محارب في رمضان 2024

يشارك الفنان حسن الرداد تصوير مسلسله الجديد محارب، والذي يعرض في شهر رمضان المقبل، ويتعاون من خلاله مع المخرجة شيرين عادل، والمؤلف محمد سيد بشير، ويشاركه البطولة الفنان أحمد زاهر، وناهد السباعي، منة فضالي، نرمين الفقي.