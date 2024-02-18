أسامة السعيد: التحرك المصري أمام محكمة العدل يشكل ضغطا على الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أسامة السعيد، الخبير في الشؤون الدولية، إن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية سيشكل ضغطا كبيرا على دولة الاحتلال الإسرائيلي التي لم تخضع يوما لمثل هذه المحاكمات أمام المحاكم الدولية، ولم تعترف يوما بالقضاء الدولي.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن هذه المرة القضية مختلفة فالحديث لا يدور فقط عن بعض جرائم إسرائيل ولكن القضية تتحدث عن شرعية الاحتلال الإسرائيلي نفسه، وبالتالي هذه القضية تقوض أساس وجود إسرائيل على الأراضي الفلسطينية واحتلالها لأراضي الشعب الفلسطينية منذ عام 1967.

ولفت إلى أن هذه القضية اختيرت بعناية، واختيار التاريخ نفسه أيضا جاء بعناية، لأن القانون الدولي ينص على أن أي احتلال للأرض بعد عمل عسكري غير مشروع هو احتلالا باطلا ويجب إنهاؤه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وحرب 1967 كانت هجوما غير مبرر وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يعترف بالحروب الاستباقية.

وتابع: إسرائيل نفسها من خلال بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية اعترفت بأن هذا الهجوم كان استباقيا، وبالتالي هو في عرف القانون الدولي هجوم غير شرعي، والتحرك المصري سيكون فارقا لأن مصر لديها من الخبرة القانونية والأدلة والسوابق من المحافل الدولية، ما يمكنها من تقديم أدلة قانونية تثبت عدم شرعية هذا الاحتلال.