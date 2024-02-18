رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

توقيت دعاء النصف من شعبان.. ردده بإخلاص في تلك الساعات

كتب:

رؤى ممدوح
06:53 م | الأحد 18 فبراير 2024
دعاء النصف من شعبان- تعبيرية

دعاء النصف من شعبان- تعبيرية

من المتعارف والجائز إحياء ليلة 15 شعبان، عبر عدد من العبادات والأعمال الصالحة، ومنها دعاء النصف من شعبان، إذ إنّ الدعاء من أحب العبادات إلى الله عز وجل، وتم ذكرها في القرآن الكريم في عدد من المواضع، وذلك لما له من شأن عظيم، وذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتوسل إليه، لأنه القادر على كل شىء.

دعاء النصف من شعبان

وحول دعاء النصف من شعبان وأفضل أوقات الاستجابة، فقال الدكتور عبدالهادي زارع، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، في حديثه لـ«الوطن»، إن أفضل أوقات لاستجابة الدعاء سواء في ليلة النصف من شعبان أو غيرها، هو في جوف الليل ووقت السحر والساعة الأخيرة من الليل قبل الفجر وعند إفطار الصائم وبين الأذان والإقامة.

صيغ الدعاء في ليلة النصف من شعبان

ولفت «زارع»، إلى أنّ هناك صيغًا متعددة للدعاء بشكل عام ومنها: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ.. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ».

ومنها: «اللهم أسألك في تلك الليلة أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

وأيضاً: «اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل»، «اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم»، «اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين».

اقرأ المزيد:

أحب الأعمال إلى الله في ليلة النصف من شعبان.. 7 عبادات تأخذك للجنة

متى ليلة النصف من شعبان 2024؟.. تعرف على أفضل الأعمال المستحبة

9 أعمال يستحب القيام بها في ليلة النصف من شعبان 2024.. أبرزها «الصيام»

هل تحولت القبلة في ليلة النصف من شعبان؟.. 3 مواعيد يوضحها الشيخ عطية صقر

محافظ الجيزة يحتفل بذكرى ليلة النصف من شعبان في مسجد مصطفى محمود

«داعية» لقناة الحياة: ليلة النصف من شعبان تغفر فيها الذنوب إلا للمشاحن

«أزهري»: النصف من شعبان ليلة جبر الخواطر ومغفرة الذنوب

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان
بقلم رؤى ممدوح