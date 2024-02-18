دعاء المطر الشديد كما ورد عن النبي: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا

مع هطول الأمطار الغزيرة تُفتح أبواب السماء لدعوات المؤمنين، ويُعدّ دعاء المطر الشديد من الأدعية المستجابة، خاصةً عندما نُردد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية.

دعاء المطر الشديد

وأوضحت دار الإفتاء أن هناك عدد من الأدعية التي وردت في السنة النبوية عن النبي، منها دعاء المطر الشديد، فقد ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري في صحيحه، وفي لفظٍ لأبي داود في «السنن» أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

وأضافت الإفتاء أنَّ هناك عدد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء المطر الشديد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم:

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم يُوَاكِئُ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ» رواه أبو داود في «سننه».

- عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» متفق عليه.

دعاء المطر

- اللهم اغفر لي واعف عني وعافني واهدني إلى صراطك المستقيم.

- اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.