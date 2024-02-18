«الدمياطي» بعد حصوله على خامس بطولة كمال الأجسام بالسعودية: «مستر أولمبيا حلمي»

حقق لاعب كمال الأجسام سالم الدمياطي، ابن محافظة كفر الشيخ، المركز الخامس في بطولة كمال الأجسام المفتوحة فئة «الفيزيك» التي أقيمت يومي الجمعة والسبت 16 و17 فبراير الجاري، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في العاصمة السعودية الرياض، تحت إشراف وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكمال الأجسام، والاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

سالم الدمياطي يُحقق المركز الخامس

أعرب «الدمياطي» عن بالغ سعادته بتحقيقه المركز الخامس في بطولة كمال الأجسام المفتوحة فئة «الفيزيك»، التي نظمتها المملكة العربية السعودية بمشاركة عشرات اللاعبين المحترفين والهواة في منافسات فئات «الفيزيك، والكلاسيك فيزيك، والبدي ستايل»، من كافة دول العالم.

وقال «الدمياطي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه شارك بالبطولة في فئة «الفيزيك» طول فوق 180 سنتمترًا، لافتًا إلى أنه استعد للبطولة مبكرًا، حتى خاض البطولة وحصد المركز الخامس بها وتأهل لخوض بطولة المملكة العربية السعودية المفتوحة لكمال الأجسام، والتي تُقام يومي الجمعة والسبت 23 و24 فبراير الجاري بجامعة الأصالة بالدمام، منوهًا إلى أنه حاليًا يُكثف من الاستعدادات لخوض البطولة النهائية وتحقيق مركز متقدم بها.

وأوضح أنه بدأ مشواره الرياضي مع رياضة كمال الأجسام منذ عام 2008، وأنه يسعى حاليًا إلى الحصول على كارت الاحتراف خلال الفترة المقبلة، والمشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام، وأن يرفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه يتطلع أيضًا لبطولة مستر أولمبيا ويسعى جاهداً إلى ذلك.