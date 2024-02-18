رمضان 2024.. أحمد زاهر يروج لمسلسل محارب: «التوفيق من عندك يا رب»

روج الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، لدوره في مسلسل محارب، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني 2024.

ونشر أحمد زاهر، البوستر الدعائي للمسلسل، معلقا: «بسم الله توكلنا على الله مسلسل محارب رمضان 2024 على قنوات المتحدة، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، التوفيق من عندك يا رب».

أبطال مسلسل محارب

ويضم مسلسل محارب عددا من نجوم الفن بجانب حسن الرداد، أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.