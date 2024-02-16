فيديو «الوطن» يثير الجدل بين عائلة أحمد زاهر.. من سيجلب الورود لليلى في عيد الحب؟

أثار فيديو «الوطن» بمناسبة عيد الحب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين عائلة الفنان أحمد زاهر، وابنته ليلى، وخطيبها الفنان هشام ماجد، بسبب تساؤل «من سيجلب الورود لليلى في عيد الحب؟».

لقاء أحمد زاهر مع الوطن:

ظهر «زاهر» في فيديو «الوطن» متحدثًا لابنته ليلى، قائلاً: «عشان تعرفي يا ليلى أن بابا أول واحد قالك هابي فلانتين في عيد الحب، وكمان هجبلها ورد».

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تعليق هشام ماجد على حديث أحمد زاهر:

أعاد الفنان هشام ماجد نشر الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق قائلاً: «حاولت ما يمكن إنقاذه»، مستعينًا بمقطع فيديو يجمع بينهما من إحدى المسلسلات ظهر من خلاله وهو يقول «والله العظيم بحبك أوي».

تعليق ليلى زاهر على الفيديو:

علقت الفنانة ليلى زاهر، أحدث عروس بالوسط الفني، عبر حسابها على الفيديوهات، قائلة: «هموت بجد خناقة بين هشام وزيزو».

قصة حب هشام ماجد وليلى:

سبق وتحدثت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن تفاصيل خطوبتها من الفنان هشام جمال، مشيرة إلى أن اهتمامه بها وبأعمالها الفنية كان الإشارة إلى تحويل الشعور بداخلها من أخوي إلى قصة حب، قائلة: «كان مهتم يطلعني بأحسن صورة، وكل اللي عمله لفت نظري وده حرك عندي حاجات».

واختتمت: «ومن ضمن الحاجات التي شدتني لهشام إني أنا دايما بكون مطمنة وهو موجود، زي ما والدي مصدر الأمان بالنسبة ليا».