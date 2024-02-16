أحمد زاهر في منافسة فنية شرسة مع بناته بالموسم الدرامي الرمضاني

يخوض الفنان أحمد زاهر الموسم الرمضاني المقبل، منافسة فنية شرسة؛ ليس فحسب مع عدد كبير من النجوم على المائدة الرمضانية؛ ولكن يبدو أن السباق تسلل لعائلته، إذ ينافس أحمد زاهر بناته في الماراثون الرمضاني لعام 2024، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

أحمد زاهر وملك في «محارب»

يشارك الفنان أحمد زاهر في بطولة مسلسل «محارب»، مع الفنان حسن الرداد، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الشعبية، حيث نجح الفنان أحمد زاهر بتلك النوعية من الأدوار والتي يتميز خلاله بقدراته التمثيلية التي تخطف الأنظار، ولكنه هذا العام يشاركه ابنته ملك خلال أحداث المسلسل، والذي سبقا وتعاونا سابقًا من خلال مسلسل «لؤلؤ».

وتدور أحداث مسلسل محارب حول شخصية «عزيز»، والذي يرحل من الصعيد للقاهرة باحثًا عن مستقبله واعالة أسرته بعدما يتوفي والده، ولكنه يتفاجأ بسر كبير يربط حياته بالصعيد ليغير حياته رأسًا على عقب.

مسلسل «محارب» من بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، نرمين الفقي، منة فضالي، سولي عثمان، محمود ياسين جونيور، ناهد السباعي، تامر عبدالمنعم، نور محمود، وعدد آخر من الفنانين من اخراج شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير، وانتاج أحمد السبكي، ومن المقرر عرضه علي احدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

منى أحمد زاهر في إمبراطورية ميم

كما تشارك ابنته الطفلة منى أحمد زاهر في بطولة مسلسل «امبراطورية ميم»، مع الفنان خالد النبوي، لأول مرة في الموسم الرمضاني المقبل، والتي تعد التجربة التمثيلية الثانية لها بعد مشاركتها في مسلسل «ليه لأ».

وتدور أحداث مسلسل «امبراطورية ميم»، حول شخصية «مختار أبو المجد»، ويتناول الرواية الأصلية للعمل، إذ يجسد بطلها رجل ولديه 6 أبناء، ويتم مناقشة العلاقة بين الأب وأبنائه، بعد تمردهم عليه واجراء انتخابات فيما بينهم لاختيار من يديرشئونهم ولكنهم يختارونه فى نهاية الأمر.

مسلسل «إمبراطورية ميم» من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عز العرب، الطفل آدم وهدان، الطفلة منى أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.