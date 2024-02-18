أستاذ علم نفس: الشعب المصري يمر بظروف غير مسبوقة من التحديات

قال أحمد خيري حافظ، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، إن الشعب المصري يمر بظروف غير مسبوقة من التحديات والخطر من جوانب كثيرة، وهذا يؤثر على المزاج العام الذي هو عبارة عن خليط من مشاعر وعواطف وانفعالات.

وتابع «حافظ»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على ففضائية «ten»، مساء الأحد، أن الإنسان في حاجة للقدرة على مواجهة التحديات، وهذا الأمر مرتبط بوجود منظومة التفاؤل المحددة بأهداف سواء للفرد أو للمجتمع، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري في حالة حقيقية إلى ما يسمى بمنظومة التفاؤل التي تؤثر مباشرة في السلوك.

ولفت إلى أن الدراسات أوضحت أن التفاؤل سلوك مبهج، وهذا الأمر مهم لكي نستطيع مواجهة كل التحديات، مشيرًا إلى أن مصر في ظروف خاصة ضاغطة في ظل الأزمة الاقتصادية والحروب، وفي ظل كل هذه التحديات فيجب أن يكون هناك تفاؤلا بالمستقبل.