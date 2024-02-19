«ترش الملح مينزلش».. مولد سيدي عبد الرحيم القنائي يجذب مليون زائر إلى قنا

واصل المواطنون والطرق الصوفية في محافظة قنا، الاحتفال بمولد سيدي عبد الرحيم القنائي، الذي بدأ في الأول من شعبان، حيث تشهد الشوارع المحيطة بمقام «القنائي» ازدحامًا كبيرًا، من الزائرين الذين يشترون الحلوى والألعاب.

ويبدأ المترددون في المولد على زيارة نقاد سيدي عبد الرحيم القنائي، وقراءة الفاتحة داخل المسجد، ثمّ التجول في محيط المسجد، وزيارة خيام الطرق الصوفية التي تقدم الأكل والمشروبات، كما توفر استراحات للغرباء من المريدين الذين جاؤوا من محافظات بعيدة.

ويقول منتصر القرعاني، أحد عمال مقام عبد الرحيم القنائي، إنّ الاحتفال بمولد «القنائي» له مذاق خاص لدى أهالي محافظة قنا، وباقي المحافظات والطرق الصوفية، مشيرًا إلى أنّ مظاهر الاحتفال تبدأ من الأول من شعبان من كل عام هجري، حتى منتصف من الشهر ذاته.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ من مظاهر الاحتفال إقامة الليالي الذكرية وتقديم الأكل والمشروبات للزائرين، وإقامة حلقات التحطيب وسباقات الرماح، خلف مقام سيدي عبد الرحيم القنائي، وكما يتردد على المقام نحو مليون زائر طيلة الاحتفالات.

من هو عبد الرحيم القنائي؟

عبد الرحيم القنائي، من مواليد سبتة في المغرب، في الأول من شهر شعبان عام 521 هجرية، حفظ القرآن الكريم في عمر 6 سنوات، وانتقل إلى أخيه في بلاد الشام، ثم انتقل إلى قوص بمحافظة قنا ثم إلى مدينة قنا، وتتلمذ على يديه الكثير من المشايخ وأولياء الله الصالحين، منهم سيدي أبو الحجاج الأقصري في مدينة الأقصر، وتوفي ودفن في مدينة قنا، وبُني مسجد يحمل اسمه في عهد الدولة الأيوبية.