حصول مسجد عبد الرحيم القنائي في قنا على شهادة الاعتماد والجودة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، حصول مسجد عبد الرحيم القنائي في محافظة قنا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنّ مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي هو ثاني مسجد في قنا يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

أكبر مساجد محافظة قنا

ويعد مسجد العارف بالله عبدالرحيم القنائي، أكبر مساجد محافظة قنا، ويقع وسط المدينة علي مساحة كبيرة وبحديقة في المقدمة، ويقبل عليه المواطنون من كل محافظات مصر لزيارة الضريح، كما يقام له مولد سنوي ويعد من أشهر الأماكن التي تعرف في قنا وعلم من أعلامها.

من هو عبدالرحيم القنائي؟

وعرضت «الأوقاف» معلومات عن عبدالرحيم القنائي، وتشمل الآتي:

- ولد السيد عبد الرحيم القناوي في عام 521 هـ/ 1127م في مدينة ترغاي بإقليم سبتة بالمغرب.

- تعلم على يد والده.

- حفظ القرآن في الثامنة من عمره، وتوفى أباه وهو في الثالثة عشر من عمره.

- صعد المنبر وخطب بالمسلمين وتعلم الفقه والحديث ببلاد المغرب وهو ابن الرابعة عشر ثم حل محل والده.

- أمضى خمس سنوات معتلياً منبر الجامع، يعلم الناس ويعظهم.