ضياء رشوان: جلسات المحور الاقتصادي ستضم مجموعة من الخبراء والقوى السياسية والحكومة

كشف الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ جلسات المحور الاقتصادي ستضم مجموعة من الخبراء والقوى السياسية والحكومة، والتي ستنعقد بدءاً من الأسبوع المقبل، الذي سيتم تخصيصه لهذه الجلسات المكثفة الجاري تحضيرها، كما سيتم الانتهاء من مناقشة القضايا التي تهم المصريين بل وتؤرقهم خلال هذه الجلسات.

وأضاف «رشوان»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّه من المنتظر بناء على المناقشات بجلسات المحور الاقتصادي، الخروج بأشياء محددة قابلة للتنفيذ وتجيب على أسئلة مثل: «ماذا نفعل، وكيف نفعل» وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني سيضع قواعد مكتوبة حول كيفية إجراء المناقشات للخروج بقرارات تنفيذية أو تشريعية عاجلة بنهاية الأسبوع، لأن الناس منتظرة سواء اتفقنا أو اختلفنا على القرارات، وسيتم رفعها للرئيس السيسي في النهاية للبت فيها.

وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني: «سيكون هناك مقترحات وحلول بشأن القضايا الاقتصادية سترفع للرئيس السيسي لتأخذ طريقها للتنفيذ طالما تم التأكد من صلاحيتها وقابلتيها للتطبيق، وذلك بنهاية الأسبوع المقبل، ولن نجد عناء في إصدار تشريعات متعلقة بالقرارات والحلول التي سيتم التوصل إليها خلال الجلسات، لأنَّ جميع الأحزاب المصرية بالبرلمان ممثلة في الحوار الوطني، سواء أقلية أو أغلبية».

وأكد أنَّ اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.