«طوارئ القناة»: سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في الساعات المقبلة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، من سقوط أمطار على بعض المدن، خلال الساعات القليلة المقبلة، بنسبة 40% تمتد على الطرق السريعة والصحراوية.

تحسن الأحوال الجوية في بورسعيد

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ في بيان، إنّ هناك تحسنًا في الأحوال الجوية على مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس وأجزاء من محافظة شمال سيناء، إلا أنّه هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق على فترات متقطعة بنسبة 40%.

أماكن سقوط الأمطار

وتتساقط الأمطار على «بورسعيد وبورفؤاد»، وتمتد على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو، كما تشهد الإسماعيلية، أمطارًا منخفضة الشدة تمتد إلى المراكز التابعة للمحافظة وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والسويس الصحراوي والإسماعيلية العريش الساحلي.

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أنّ يسود اليوم، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، لتكون درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.