«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار غزيرة على 9 محافظات اليوم

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، من سقوط أمطار شديد وغزيرة تزداد حدتها مع تقدم الساعات المقبلة على عدد من المدن والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

أمطار غزيرة على مجموعة من المحافظات

وأكدت الهيئة أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير الآن إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة بكميات كبيرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والسواحل الشمالية الغربية وتمتد إلى السواحل الشرقية، ومن المتوقع زيادة حدة الأمطار مع تقدم الوقت على كلا من محافظات «مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- بورسعيد- دمياط»، تكون متوسطة إلى غزيرة ومتفاوتة الشدة، وتقل ذروتها مع تقدم ساعات النهار إلى مناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

ارتفاع درجات الحرارة

وفي سياق آخر، حذرت الدكتورة منار غانم في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حدوث ارتفاعا طفيفا وتديجيا في درجات الحرارة منذ نهاية الأسبوع الجاري حتى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب هبوب كتل هوائية صحراوية من المناطق الغربية للبلاد، كما حذرت من تخفيف الملابس خلال فترات النهار، إذ يوجد فارق بقيم درجات الحرارة بين النهار والليل، إذ أنّ الأجواء خلال فترات الليل شديدة البرودة.