سقوط أمطار على بعض مدن وقرى المنوفية (صور)

شهدت محافظة المنوفية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المدن والقرى المختلفة، في ظل موجة طقس غير مستقر تضرب معظم المحافظات خصوصا المحافظات الشمالية التي تزداد بها حدة الأمطار على مدار اليوم.

درجة الحرارة في المنوفية

وسجلت درجة الحرارة في محافظة المنوفية 11 درجة للصغرى و19 للعظمى، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة في عدد من المناطق طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية التي حذرت من احتمالية سقوط الأمطار في بعض محافظات الوجه البحري.

تحذير لسائقي السيارات

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين حال النزول من المنازل خلال الساعات المقبلة، وأخذ الحيطة خصوصًا سائقي السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة، والسير بسرعة محدودة لعدم وقوع الحوادث بسبب تجمعات المياه، حيث تستمر سقوط الأمطار خلال هذه الأيام على معظم أنحاء البلاد.