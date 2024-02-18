حالة الطقس غدا: أمطار تضرب المحافظات.. وتحذير لسكان القاهرة والجيزة من ظاهرة جوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، في المحافظات، متوقعة أن تشهد بعض المناطق فرص سقوط أمطار بنسب متفاوتة تتراوح بين 20% إلى 40% على مدار اليوم، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة، من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدًا في المحافظات

وحول حالة الطقس غدا في المحافظات وفرص سقوط الأمطار، تشير توقعات «الأرصاد» إلى تعرض «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، دمياط» لأمطار بنسبة تتراوح بين 20% إلى 40%.

تحذير لسكان القاهرة والجيزة

وحذرت غرف العمليات المركزية سكان محافظتي القاهرة والجيزة من تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، مما وتؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا، ناصحة المواطنين والمسافرين وسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

من ناحيتها، أشارت «الأرصاد» إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، إذ سجلت أقصى سرعة لها في جنوب سيناء 38 كيلو مترًا في الساعة.

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات، غدًا الأحد، على النحو الآتي: