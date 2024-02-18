أمطار غزيرة لـ3 أيام وتحذير من ظاهرتين.. حالة الطقس بالمحافظات خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، متوقعة أنّ تشهد المحافظات تأثير ظاهرة الشبورة المائية بداية من يوم غد الاثنين، حتى السبت 24 فبراير الجاري مع هبوب الرياح.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأشارت «الأرصاد»، في بيان، إلى أن فرص سقوط الأمطار تمتد حتى يوم الأربعاء المقبل، وتكون خفيفة إلى متوسطة، تزاد حدتها على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وقالت الأرصاد الجوية إنّ المحافظات تشهد يوم الخميس المقبل، وحتى السبت 24 فبراير نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متفاوتة، وتكون حالة الأمواج، في البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات، خلال الأيام المقبلة، جاءت كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 21 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 19 درجة

- شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

كانت قد تعرضت المحافظات خلال الأيام الماضية إلى موجة من الطقس السيئ، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار، وذلك بالتزامن مع نوة الشمس الصغرى.