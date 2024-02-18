فاسكو يفوز على بوتافوجو ويصعد للمركز الثالث في بطولة كاريوكا البرازيلية

خسر بوتافوجو، مساء اليوم، أمام فاسكو دي جاما، بنتيجة 2-4 على ملعب نيلتون سانتوس، في الجولة التاسعة من بطولة كاريوكا البرازيلية.

ويتصدر فلومينينيسي، قمة ترتيب بطولة كاريوكا البرازيلية برصيد 21 نقطة من خوض 9 مباريات، فيما يحتل فلامنجو المركز الثاني برصيد 18 نقطة من 8 لقاءات.

بوتافوجو يفتتح التسجيل في الدقيقة 21

وافتتح إدواردو لاعب بوتافوجو، التسجيل في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، من أسيست من تيكوينيو سواريس، فيما سجل بابلو جالداميس، لاعب فاسكو دي جاما، التعادل بعد 10 دقائق في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، سجل لوكاس بيتون لاعب فاسكو دي جاما، هدف التقدم من أسيست من زميله ديفيد دا فونسيكا، ومن ضربة جزاء، سجل بابلو فيجيتي، لاعب فاسكو، الهدف الثالث في مرمى بوتافوجو في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ5 دقائق، سجل بابلو فيجيتي، الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريق فاسكو دي جاما، وشهدت الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، إحراز إدوار دولاعب بوتافوجو، الهدف الثاني، على إثر أسيست من تيكوينيو سواريس، لينتهي اللقاء بفوز فاسكو دي جاما بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد بوتافوجو، عند النقطة 14 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس، فيما صعد فاسكو دي جاما إلى المركز الثالث بـ 16 نقطة في انتظار بقية نتائج الجولة.

وفي الجولة العاشرة من بطولة كاريوكا أيه البرازيلية، يلتقي بوتافوجو بأوداكس ريو على ملعب إلسير ريسندي دي ميندونسا، فيما يواجه فاسكو دي جاما، فولتا ريدوندا على ملعب كليبر خوسيه دي أندرادي في 24 فبراير الجاري.