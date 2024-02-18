رفعت رشاد: تكلفة المبادرات الرئاسية تجاوزت 30 مليار جنيه لخدمة 95 مليون مواطن

أكّد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، أن كل ما تقدمه الدولة المصريّة من خدمات ومبادرات في كل المجالات، تهدف لبناء الإنسان، موضحًا المواطن الذي يتمتع بصحة جيدة، يعني دولة جيدة وقوية.

أضاف «رشاد»، خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن اعتمادات المبادرات الرئاسية تجاوزت 30 مليار جنيه، وتعددت في كل مجالات وفروع الصحة والطب.

المبادرات الرئاسية تخدم 95 مليون مواطن

وأوضح أن المبادرات الرئاسية خدمت ما يقرب من 95 مليون مواطن، من خلال 103 ملايين كشوفات، مشيرًا إلى أنّه يجري صرف الأدوية والعلاجات والجراحات في كل المجالات، والقضاء على فيروس سي.

تطوير القطاع الصحي أمر مهم لأي دولة

وأشار إلى أن الجراحات التي تجرى من خلال المبادرات الرئاسية أدت لتحسين الخدمة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن القطاع الصحي والاهتمام به وتطويره هو أمر مهم لأي دولة تبحث عن التقدم والتنمية؛ لأن المواطن يخدم كل قضايا الدولة.