قرار عاجل من الزمالك بشأن مرتضى منصور

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب رئيس النادي، إسقاط عضوية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي عقد اليوم الأحد.

وأعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي للنادي، قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي جاء نصها أكد أن للمجلس ناقش الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضو عامل بالنادي، وتقرر إسقاط بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

7 قرارات نارية لمجلس إدارة الزمالك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك اتخذ 7 قرارات آخرى هي:-

• ناقش مجلس الإدارة تقرير حسين السيد، عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين، بشأن أحداث مباراة الأهلي والزمالك مواليد 2009، والذي أكد خلاله المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية، ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الالتزام بسياسة النادي في هذا الشأن، وتفويض الكابتن حسين السيد في تطبيق اللائحة.

• تقرر اعتماد جميع عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

• الموافقة على إبرام عقد رعاية جديد مع الشركة المتحدة، في إطار سياسة النادي لزيادة عدد الرعاة، بما يناسب القيمة المعنوية والتسويقية للنادي.

•الموافقة على تعاقد النادي مع المحامي التونسي سامي بوصرصار، هو المتخصص في القضايا والمنازعات الدولية.

• اعتماد التعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون، وذلك لدعم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك.

• موافقة النادي على عرض إعارة هشام صلاح، لاعب اليد، لنادي العربي القطري، للمشاركة في البطولة الخليجية لأبطال الكؤوس.