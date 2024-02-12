طبيب يكشف مدة صادمة حول إصابة صفقة الزمالك الجديدة.. ماذا قال؟

لا شك أن أجساد اللاعبين تصبح ساحة معركة، عند إطلاق صافرة بداية المباريات، لمدة 90 دقيقة، إذ تُواجه خلالها جميع أنواع مخاطر الإصابات العنيفة، بداية من الالتواءات مرورًا بالكسور وصولًا إلى الإصابات العضلية، التي تعطل مسيرتهم، ما حدث لصفقة الزمالك الجديدة زياد كمال، الذي تعرض لإصابة عضلية.. فما هي الإصابة ومدة التعافي؟

معلومات عن الإصابة في العضلة الخلفية

إصابة في العضلة الخلفية ستعطل انطلاق مسيرة صفقة الزمالك الجديدة زياد كمال، الذي أعلن ناديه تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، أثناء المشاركة في تدريبات الفارس الأبيض، وذلك لسوء حظه، خاصة أن الإصابات العضلية، وخاصة التي تستهدف العضلة الخلفية تحتاج لوقت طويلة من أجل التعافي، بحسب موقع «verywellhealth».

إصابة العضلة الخلفية تحدث في الأغلب، عند تعرض العضلة إلى شد أو تمزق أحد هذه العضلات الخلفية، إذ يمكنها أن تحدث لأسباب عدة، منها الإفراط الزائد في استخدام العضلات، مثل الجري لمسافات طويلة دون الاستعداد لذلك جيدًا، أو ممارسة الرياضات التي تتطلب الكثير من الجري والقفز لعل أبرزها كرة القدم، لذلك تضرب الإصابة لاعبي الساحرة المستديرة بنسبة كبيرة.

يحدث ذلك أيضًا في بعض الأحيان بسبب الإجهاد في العضلة، إذ قد تحدث بشكل مفاجئ، دون تعرضك لحركات عنيفة وقوية، لعل أبرزها التوقف المفاجئ أثناء الجري أو تغيير الاتجاه بشكل سريع، وقد يحدث ذلك أيضًا بسبب ضعف العضلات، والذي يحدث بسبب قلة التمرين أو الإحماء قبل ممارسة الرياضة.

ما المدة التي يحتاجها زياد كمال صفقة الزمالك الجديدة للتعافي؟

يكشف إسلام السيد الطبيب المتخصص في جراحة العظام والكسور، في تصريحات لـ«الوطن»، مخاطر إصابة صفقة الزمالك الجديدة، ومدة التعافي التي يحتاجها المصاب في العضلة الخلفية من أجل التعافي والعودة بصورة طبيعية، بالتأكيد أن الإصابة في العضلة الخلفية تنقسم إلى درجات ويتم على أساسها تحديد مدة الغياب والبرنامج العلاجي الذي يحتاجه الشخص أو الرياضي من أجل التعافي.

«أسبوعين أقل تقدير».. أكد الطبيب المختص في جراحة العظام والكسور، أن إصابات العضلة الخلفية تحتاج لفترة لا تقل عن أسبوعين من أجل التعافي والعودة بصورة طبيعية، في إشارة إلى أن هناك إصابات تحتاج إلى شهر قبل العودة وذلك وفقًا لتقديرات الطبيب المعالج وطبيعة الإصابة.