سورة في القرآن الكريم تعالج النسيان.. احرص على تلاوتها

القرآن الكريم حصن المسلم ودرعه الأمن، في عثرات الحياة المختلفة، التي يمر بها خلال يومه، يحرص على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، لسانه لا يكف عن قراءة آياته المحكمة.

وقد تحدث الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، في فيديو له عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، قائلة إنه إذ حرص المسلم على قراءة هذه السورة وكان يعاني من بعض المشكلات في ذاكرته، فإن تلك السورة تعالج النسيان وألزهايمر.

ونصح «أبو بكر» المسلمين بضرورة قراءة هذه السورة، التي تقوي مراكز الحفظ والذاكرة عند الإنسان، وتجعل ذاكرته قوية، وتعالج النسيان والزهايمر، وتمكنه من تذكر أي شيء واسترجاعه سريعا، وذلك وفقًا لما توصلت إليه العديد من الدراسات والأبحاث، ويمكن معرفة تلك السورة وفوائدها على الذاكرة في التقرير التالي..

سورة في القرآن الكريم تعالج النسيان و ألزهايمر

وأوضح الشيخ محمد أبو بكر، أن هذه السورة يس، التي تعرف بفوائدها العظيمة؛ إذ واظب المسلم على قراءتها.

وسورة يس عظيمة؛ ليس لكونها تقضي على النسيان والزهايمر فقط، لكنها تجلب الرزق والتيسير لصاحبها، وروي الشيخ محمد أبو بكر، إحدى الوقائع المتعلقة بتلك السورة على جه التحديد، أنه عندما قرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنه تلك السورة على شاب يعاني من الصرع، برىء الشاب من إصابته وكأنه لم يكن مريضًا أبدًا.

7 آيات قرآنية لعلاج النسيان

وهناك بعض الآيات القرآنية التي نصح بها الشيخ محمود سماحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حديثه لـ«الوطن»، لعلاج النسيان، وجاءت على النحو التالي:

- «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ».

- «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».

- «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ».

- «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».

- «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

- «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ»

- «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ».