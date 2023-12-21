الشيخ رمضان عبد المعز: تلاوة القرآن تعالج المشكلات والحزن والغم

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوصى المسلمون بكتاب الله للتخلص من الهم والغم، إضافة إلى أنه المخرج من الفتن، مستشهدا بالآية القرآنية (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ).

القران يعالج الهم والحزن والغم

وأضاف «عبد المعز» في حديثه ببرنامج لعلهم يفقهون على شاشة قناة dmc، أن «مهموم مكروب أصابك الغم لا قدر الله محزون عندك مشاكل كتاب الله خير جليس لا يمل حديثه»، موضحا أن القرآن أمرنا بالتدبر، مستشهدا بقول الله تعالى (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها).

القرآن يتضمن نداء من المولى -عز وجل- للمؤمنين

وأوضح الداعية الإسلامي، أن القرآن يتضمن نداء من المولى -عز وجل- للمؤمنين، وإذا كان المنادي هو الله -سبحانه وتعالى- فعلى الجميع أن ينتبهوا، لأن المنادي عظيم.