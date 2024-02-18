سمير مرقص لـ«الشاهد»: جائحة كورونا كانت لحظة مصيرية للعالم كله

تحدث الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، عن كتاب «أحلام فترة العزلة»، والابتعاد عن المشهد العام خلال أيام جائحة كورونا.

وأضاف «مرقص» خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «هي لحظة مصيرية بالنسبة للبشرية كلها وليس مصر فقط، وجاءت أقرب لفكرة أنها رسالة للإنسان المعاصر، وكأنها تقول له توقف تمهل قليلًا التقط أنفاسك».

وتابع المفكر السياسي: «أخذت الموضوع بهذا المعنى وبالتالي زاوية الرؤية اتسعت ووضحت أكثر، في لحظة واحدة خبرة السنين والتراكم المعرفي مع المستجدات التي طرأت في العالم كأنك تراها في لحظة واحدة».

واستطرد: «كانت فرصة للنظر نظرة جديدة إلى تاريخ مصر، وتاريخ الدولة الحديثة في مصر، وما الذي جرى للمجتمع المصري والتحولات الجيلية».