طرق عملية لتعليم الأطفال ادخار المال لتغيير حياتهم

يرى البعض في التحدث مع الطفل عن المال أمرا غير ضروري، أو شاقًا، لكن يمكن للأطفال في المعتاد أن يفهموا عددا من الأشياء المتعلقة بالمال في السن المبكر، كسن السادسة، كما يقول الخبراء.

وأظهرت عددا من الأبحاث أن الأطفال دائما ما يشكلون عادات مالية دائمة في سن مبكرة كالسابعة، كما يتعلم الطفل كيفية إدارة المال أو التخطيط للمستقبل المالي، وكذا يمكنه مساعدة ذويه في ضمان الرفاهية المالية.

يجب على الأباء تعليم الأبناء الثقافة المالية الصحيحة

يحتاج الآباء للبدء في تعليم أطفالهم الثقافة المالية خلال الوقت المبكر، كما قالت مؤسس وشريك إداري لصندوق الاستثمار Inspired Capital، أليكسا فون توبيل، إنه يمكن أن يؤدي الافتقار لخط أساسي من المعرفة المالية، لتكبد الأطفال بمجرد أن يكبروا الكثير من الخسائر المالية.

وأوضح موقع «CNBC»، المؤسس والشريك الإداري لصندوق الاستثمار، أنه يمكن تمكين الجيل القادم حال فهموا المال أو سيطروا عليه، كما أن الافتقار لدروس التمويل الشخصي الأساسية بمعظم المدارس الأميركية يعد أمر لا معنى له مطلقا.

وقدمت الخبيرة ثلاث نصائح للآباء لكيفية تعليم الثقافة المالية للأطفال، مثل:

يجب التحدث عن المال بواقعية

يحتاج الآباء للتحدث عن المال بطرق واقعية لينشأ بينهم وأطفالهم علاقة صحية حياله.

التطبيق العملي

نصحت الخبرة بضرورة أن يتحدث الأباء مع الأطفال عن المال بطريقة منطقية وواقعية بالنسبة لهم، مثل التحدث عن تكلفة العناصر اليومية، كزجاجة المياه وما تكلفه من أموال أو زيارة حديقة الحيوان بشكل مبسط وهكذا.

وأوضحت أنه في حال كان الشخص يتجول بأحد المتاجر ويريد طفله شيئًا ما، وعندما التقطه الطفل وظهر السعر عليه فيقول له أحد الأباء أن هذا المال غير متوافر معه، لكن من الممكن أن ندخره حتى عيد ميلاد الطفل، مع تعليمه بأن ليس كل ما يحتاجه الطفل أو يريده فيمكن تحقيقه بسهولة حال كان باهظ الثمن.

التحفيز والتحدث بطريقة متفائلة

وأكدت أنه لإبقاء الأطفال متحمسين حيال الادخار فيجب وضع ميزانية، كما أوصت بضرورة التحدث عن ذلك مع الأطفال وبطريقة متفائلة، وسؤالهم عما سيستمتعون بإنفاق المال عليه، كما يجب أن يتم مناقشة الطرق المختلفة التي بها يمكنهم كسب المال وتوفيره لشراء ما يحتاجونه.