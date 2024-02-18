مواهب أطفال المحافظات الحدودية تتألق في ختام الأسبوع الثقافي بأسوان

اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي 29 لأطفال المحافظات الحدودية بمسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان، تحت رعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبدعم من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شهد الختام حضور غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ووفد برلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب: نادر مصطفى وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة: عصمت عبدالفتاح زايد، ومنال هلال، ومنى محمد جمال الدين، وضحى عاصي.

وأكدت غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان على أهمية مشروع «أهل مصر» في تعزيز قدرات الأطفال وزيادة وعيهم بالمشروعات القومية والتنموية، مشيدةً بفعاليات الأسبوع الثقافي وتنوعه.

من جهته، أوضح عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنَّ المواهب التي نتجت عن الأسبوع الثقافي تقف للمرة الأولى على المسرح، مؤكدًا استمرار الهيئة في متابعة مواهب أطفال المحافظات الحدودية ودعمها.

ووجه رئيس الهيئة الشكر لوزير الثقافة، لدعمها ورعايتها للمشروع وأنشطة الهيئة كافة، كما وجه الشكر لمحافظ أسوان على استضافة الفعاليات، وللزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ ومدربي الورش ومشرفي الأطفال.

وتضمنت فعاليات الختام عروضا متنوعة نتاج الورش الفنية، منها عرض نتاج ورشة التمثيل مع الفنان ياسين الضوي بعنوان «المحبة»، وورشة صناعة الفيلم مع المخرج حامد سعيد بعنوان «لا للتنمر»، وورشة السيناريو «صديقات للأبد» مع السينارست وليد كمال.

كما قدمت ورشة عرائس القفازات «القناعة كنز لا يفنى» مع المدرب ناصر عبد التواب، وورشة الشعر مجموعة من القصائد الشعرية تدريب الشاعر محمود الحلواني.

وقدم مجموعة من الأغاني لمواهب الأطفال المشاركين بورشة الموسيقى منها «عظيمة يا مصر، الليلة يا سمرة، كلمة حلوة وكلمتين، أهو ده اللي صار» تدريب الفنان ماهر كمال، أعقب ذلك أوبريت استعراضي بعنوان «أهل مصر» للتراث والفلكلور الذي تشتهر به كل محافظة من محافظات الحدودية.

وتفقد الحضور المعرض الفني نتاج الورش الفنية والحرفية والتراثية التي نفذت خلال الأسبوع الثقافي.

شارك في الأسبوع الثقافي 200 طفل من 6 محافظات حدودية، وقدمت به 16 ورشة فنية وحرفية متنوعة، بالإضافة إلى جولات تثقيفية لمعالم أسوان الشهيرة ومشروعاتها القومية.