هل ستطرح البنوك شهادات ادخار بعائد أكثر من 30% في الفترة المقبلة؟

تظل شهادات الادخار التي تطرحها البنوك للمواطنين بأكثر من نظام، هي المنتج البنكي الأكثر انتشارًا في القطاع المصرفي، والتي يفضلها عدد كبير من المواطنين لما تقدمه من عائد مادي كبير ومضمون.

وطرحت البنوك المصرية في الفترات الماضية، مجموعة من الشهادات المتنوعة من حيث العائد، ليصل العائد مؤخرًا إلى 27% في البنك الأهلي وبنك مصر، و30% في بنك التنمية الصناعية الذي أعلن مؤخرًا عن طرح شهادة ادخارية جديدة.

وبعد أن قام بنك التنمية الصناعية، بطرح شهادة ادخارية جديدة بعائد 30%، هل ستطرح البنوك شهادات مرتفعة الفائدة بعائد أكثر من 30%؟.

يقول حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إنه من الصعب خلال الفترة القادمة طرح البنوك شهادة مرتفعة العائد بأكثر من 30% لصعوبة توظيف هذه الشهادة وهو ما يأتي في ظل ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن طرح شهادات مرتفعة العائد.

وجود عائد مرتفع لدى العملاء

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طرح البنوك شهادات ادخار على الجنيه المصري بفائدة مرتفعة تتجاوز 30% غير متوقع في الوقت الحالي، نظرًا لتأثير ذلك على ربحية البنوك وزيادة الضغوط التضخمية، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود عائد مرتفع لدى العملاء، وبالتالي زيادة معدلات الشراء بما ينعكس على زيادة التضخم.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر

وكان أكبر بنكين في مصر، البنك الأهلي وبنك مصر، قد طرحا مع بداية العام 2024، شهادة ادخارية ذات العائد المرتفع 27% يصرف بنهاية مدة الشهادة وهي سنة، أو 23% يصرف بشكل شهري.