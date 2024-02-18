6 طرق للتبرع للجمعيات الخيرية في رمضان.. الثواب يتضاعف

في شهر رمضان المبارك، تكثر الصدقات، ويتسارع الناس إلى أفعال الخير، وذلك لأنه شهر تتنزل فيه الرحمات والبركات، ويتضاعف ثواب أعمال الخير فيه، وهناك نحو 6 طرق للتبرع للجمعيات الخيرية في رمضان، نوضحها لكم عبر السطور التالية.

6 طرق للتبرع للجمعيات الخيرية في رمضان

ومن أبرز طرق للتبرع للجمعيات الخيرية في رمضان هي:

التبرع المباشر:

- يمكن التبرع للجمعيات الخيرية بشكلٍ مباشر من خلال زيارة مقر الجمعية أو من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، وذلك بعد تحديد الجمعية التي ترغب في التبرع لها.

- يُعدّ التبرع المباشر من أسهل وأسرع الطرق للتبرع.

التبرع عبر الهاتف:

- توفر بعض الجمعيات الخيرية خطوط هاتفية وأرقاما للتبرع من خلالها.

- يمكن التبرع عبر الهاتف من خلال الاتصال بالخط الساخن للجمعية واتباع التعليمات.

التبرع عبر الإنترنت:

- توفر العديد من الجمعيات الخيرية كذلك إمكانية التبرع عبر الإنترنت.

- يمكن التبرع عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية أو من خلال منصات التبرع الإلكترونية.

التبرع من خلال البنوك:

- يمكن التبرع للجمعيات الخيرية من خلال البنوك، والحسابات البنكية التابعة لها.

- يمكن التبرع من خلال التحويل المصرفي أو من خلال الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية.

التبرع العيني:

يمكن التبرع للجمعيات الخيرية بالمواد العينية، مثل:

- الملابس.

- الأغذية.

- الأثاث.

- الأدوية.

التبرع بالمجهود:

يمكن التبرع للجمعيات الخيرية بالوقت من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها.

نصائح عند التبرع للجمعيات الخيرية:

وعلى الرغم من أهمية التبرع للجمعيات الخيرية، ومدى مساهمة ذلك في المجتمع، إلا أن هناك مجموعة من النصائح التي يجب مراعاتها قبل التبرع للجمعية، وذلك من أجل تحري وصول أموالك لمستحقيها، وهي كالتالي:

- تأكد من مصداقية الجمعية الخيرية قبل التبرع لها.

- حدد مبلغ التبرع الذي ترغب في التبرع به.

- اختر طريقة التبرع المناسبة لك.

- احصل على إيصال تبرع من الجمعية الخيرية.

- تبرع بما تستطيع، مهما كان المبلغ صغيرًا.

فضل التبرع بالصدقات في رمضان

للصدقة أجرٌ عظيم ووردت العديد من الأحاديث عن فضل الصدقات وخاصة إذا كانت في رمضان، فعن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة». رواه البخاري «6»، ومسلم «2308».

وفي رواية للبخاري برقم 4711، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان».