قبل رمضان 2024.. موعد صرف المرتبات والمعاشات

حددت وزارة المالية الجداول الخاصة بصرف مرتبات شهر فبراير 2024، قبل رمضان 2024 وموعد صرف المرتبات والمعاشات، وهو الأمر الذي يهتم به وبشدة موظفو الجهاز الإداري للدولة، خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم والحاجة الماسة لشراء كل ما يحتاجونه قبيل بدء الشهر الكريم.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ووفق البيانات الخاصة بوزارة المالية، فسيكون موعد صرف المرتبات والمعاشات قبل رمضان 2024، حيث سيكون خلال الفترة من 21 فبراير الجاري لـ29 من الشهر ذاته، كما أنه من المنتظر أن تأتي المرتبات دون الزيادات الجديدة في المرتبات أو العلاوة الدورية السنوية، حيث سيتم إضافتها لمرتبات شهر مارس المقبل 2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

- من المفترض أن يتم البدأ في صرف المرتبات للمواطنين بداية من الخميس الموافق 22-2-2024.

- فيما سيكون اليوم الثاني لصرف مرتبات المواطنين هو الأحد الموافق 24-2-2024.

- وعن اليوم الثالث لصرف المرتبات فسيكون الاثنين الموافق 25-2-2024.

- وبالنسبة لليوم الرابع فسيتم فيه صرف المرتبات الثلاثاء الموافق 26-2- 2024.

- وعن اليوم الخامس لصرف المرتبات فسيكون يوم الأربعاء 27-2-2024

جدول مرتبات الموظفين لشهر فبراير 2024

- سيتقاضى موظفو الدرجة السادسة مبلغ الـ4 آلاف جنيه.

- وعن مرتبات موظفي الدرجة الخامسة فستكون 4500 جنيه.

- ولمرتبات موظفي الدرجة الرابعة فستكون 5 آلاف جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات الدرجة الثالثة فستكون 5500 جنيه.

- هذا وقد جائت مرتبات موظفي الدرجة الثانية مبلغ 6 آلاف جنيه.

- وعن مرتبات موظفي الدرجة الأولى فستكون بمبلغ 7 آلاف جنيه.

- أما بالنسبة لمرتبات الموظفين بدرجة مدير عام فستكون 8 آلاف جنيه.

- وعن مرتبات الدرجة العالية فستكون 9 آلاف جنيه.

- بينما جاءت مرتبات الدرجة الممتازة 11 ألف جنيه.

مواعيد صرف مرتبات أصحاب المعاشات

هذا وقد حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، المواعيد الخاصة بصرف معاشات شهر مارس 2024 بالنسبة لأصحاب المعاشات أو المستفيدين ممن يبلغ عددهم 11 مليون شخص، حيث ستبدأ الهيئة صرف معاشات شهر مارس 2024، بداية من يوم 1 و2 من الشهر المُقبل، بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.