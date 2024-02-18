ازرع البقدونس في بيتك بطريقة سهلة.. «طعمه أحلى من برا»

هناك العديد من الخضروات، التي تحتاجها ربات البيوت في مطبخهن، لإضافتها إلى الوجبات اليومية، مما تضفي طعمًا حلوا ومختلفا على الأكلات، لذلك يحرصن على وجودها بشكل دائم في المنزل، ومن أبرز تلك الخضروات هو البقدونس، ونستعرض خطوات زراعة البقدونس في بيتك.

ازرع البقدونس في بيتك

من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة، ازرع البقدونس في بيتك، منها شراء بذور البقدونس وتحضير تربة صالحة للزراعة في إناء بلاستيك «أصيص»، ووفق حديث سابق للمهندس الزراعي، عبد الرحمن الشحات لـ«الوطن»، يجب اتباع الخطوات التالية:

ازرع البقدونس في بيتك من خلال تحضير تربة «بيتموس» التي تتكون من رمل وسماد عضوي، ووضعها في الإناء المراد الزراعة بداخلة ووضع البذور بداخلة، وتغطيتها ببعض من التربة.

طريقة زراعة البقدونس

بعد وضع البذور داخل الإناء وتغطيتها بالتربة، يجب أن تصل إليها الماء ولكن ليس بكميات كبيرة، لذلك لا بد من استخدام بخاخ حتى تصلها الماء وهي في أماكنها، وبعد مرور عدة أيام على زراعة البقدونس يبدأ الأصيص في الاخضرار.

ما يقرب من أسبوعين، يحتاجها البقدونس في النمو، إذ يُعد من الخضروات سريعة النمو، ويزدهر أكثر خلال فصل الشتاء، كما أنه من الخضروات ذات النكهة المميزة والرائحة الجذابة.