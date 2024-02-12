ضبط 17 طن أسمنت وسماد وبوتاسيوم دون مستندات في المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، برئاسة أسامة عز الدين وكيل المديرية، حملة مكبرة على مدينة السادات، أسفرت عن ضبط 17 طن أسمنت وسماد وبوتاسيوم بدون مستندات وسلع غذائية مجهولة المصدر، وتحرر 3 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسمنت وسماد وبوتاسيوم بدون مستندات

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد بناء المنطقة الصناعية الثانية دائرة مركز شرطة السادات وبحوزته كمية وقدرها 5 أطنان أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر عن الواقعة محضر جنحه رقم 817 لسنة 2024 مركز السادات ضد المدير المسئول.

كما تحرر محضر جنحة رقم 705 لسنة 2024 مركز السادات ضد المدير المسئول عن مصنع راية للتكنولوجيا الزراعية المنطقة الصناعية الخامسة دائرة مركز السادات وبحوزته كمية وقدرها 7 أطنان سماد زراعي يوريا 46.5% و5 أطنان بوتاسيوم بدون مستندات مجهولة المصدر.

سلع غذائية مجهولة المصدر

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع منتجات اللحوم الكائن بالمنطقة الصناعية الخامسة دائرة مركز شرطة السادات، حيث تم ضبط كميه وقدرها 410 كجم مصنعات لحوم «برجر وسجق»، و500 كجم مصنعات دواجن بانيه و600 كجم بقسمات بدون مستندات مجهول المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 1052 لسنه 2024 مركز شرطة السادات ضد المدير المسئول.