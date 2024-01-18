خطوات زراعة البقدونس والكزبرة في «البلكونة».. «مش هتشتريها من بره تاني»

نحتاج بشكل يومي إلى الخضروات مثل الكزبرة، الجرجير، الشبت والبقدونس، لإضافتها إلى الوجبات والأطباق التي نتناولها على مائدة الطعام، والتي أصبح توفيرها في المنزل أمر سهل باتباع خطوات زراعتها.

وتستعرض بوابة الوطن خلال سطور التقرير التالية خطوات زراعة البقدونس والكزبرة ، الجرجير والشبت في بلكونة المنزل باتباع خطوات بسيطة.

وكشف المهندس الزراعي عبد الرحمن الشحات في تصريحات لـ«الوطن»، عن خطوات زراعة الكزبرة والبقدونس بالبكلونة والشبت بطريقة مبسطة في بلكونة البيت وذلك باستخدام البذور.

وأضاف أنه يمكن زراعة الخضروات من الكزبرة والبقدونس الشبت، البقدونس والجرجير بشراء البذور من محلات البذور، موضحًا تحضير التربة لزراعة الخضروات كالتالي:

- تحضير التربة "بيتموس" بإضافة رمل مع كمبوست حيواني أو سماد عضوي.

- بعد خلط التربة جيدا يتم وضعها في أصص أو أي إناء فيما يتم ريها بالماء.

- تخصيص أصص لكل نوع من الخضروات، على أن يخصص كل أصيص لنوع واحد من البذور.

- نثر البذور من الكزبرة ، البقدونس، الشبت والجرجير على سطح التربة المجهزة للزراعة.

- تغطية البذور المنثورة على سطح التربة ببعض من التربة.

- رش التربة باستخدام بخاخ على مكان البذور لعدم جمع البذور في مكان واحد وتبقى متفرقة.

- وضع الأصص في مكان ظل دافئ ثم تغطيتهم لحين انبات البذور.

- عند ظهور الإنبات واخضرار الأصص بالزرع، يمكن نزع الغطاء عن الأصص وبالتالي يمكن الحصول على الجرجير، الكزبرة والشبت والبقدونس.

- تنمو الخضروات من البقدونس والكزبرة خلال فترة قصيرة تصل أسبوعين فقط فهي سريعة النمو وتوجود في المنزل باستمرار دون الحاجة لشرائها.

- تزدهر الخضروات من البقدونس والكزبرة خلال فترة الشتاء.