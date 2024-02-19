الشيخ الشعراوي يوضح معنى اسم محمد (فيديو)

«محمد» من الأسماء التي لها قيمة كبيرة في الإسلام وعند المسلمين، وهو اسم منتشر في الدول الإسلامية، تيمناً برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويتساءل البعض على معنى اسم محمد، وذلك حتى يتعمقوا في صفات هذا الاسم ويعرفوه جيدا، وهذا ما تريده الوطن في السطور التالية.

معنى اسم محمد

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي في فيديو له يوضح فيه معنى اسم محمد، والفروق بين اسم أحمد ومحمد ومحمود، قائلا: معنى اسم محمد يقصد به ذات وقع عليها الحمد الكثير من غيرها، وهذا هو ما يفرقه عن اسم أحمد الذي يعنى ذات وقع منها الحمد لغيرها، بينما اسم محمود وقع عليه الحمد مرة.

مكانة اسم محمد

وأضاف الشعراوي خلال حديثه عن معنى اسم محمد، أن محمد محمود من الله وحامد الله، وجمع الله عز وجل له بين أمرين هما مقام الاصطفاء ومقام المجاهدة، بينما الاصطفاء كان محمدا ومحمودا، وبالمجاهدة حامدا وأحمد.