«شعبة مواد البناء»: تدخل الدولة يخفض سعر الحديد 10 آلاف جنيه

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنّ مواد البناء مرّت بحالة من الارتباك خلال ديسمبر ويناير، بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، خاصة الحديد الذي زادت أسعاره خلال يناير ثلاث مرات؛ ليصل سعره من 45 إلى 55 ألف جنيه للطن، ويصل للمستهلك بحوالي 62 ألف جنيه.

خفض سعر الحديد

وأضاف «الزيني» خلال مداخلته مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «CBC» أنّه بعد تدخل الدولة لخفض الأسعار هبط سعر الحديد حوالي 10 آلاف جنيه؛ ليصل للمستهلك بسعر من 50 إلى 53 ألف جنيه.

وأكّد أن المواد متوفرة في السوق وأسعارها مستقرة حاليًا، لكن هناك حالة من الركود في السوق بصفة عامة، مضيفًا أن المشكلة مشكلة أسعار، وأن التعثر مرتبط بأسعار الدولار وليس بسبب عدم توفر المواد، لذلك فبعض المصانع لا تعمل بشكل كلي.